Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши системы на Балтике выбрасывают корабли НАТО на сушу

Балтийские страны Европы снова не на шутку обеспокоены русской угрозой.

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Комментарии
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tsan tsan
Финны должны быть рады получить возможность заработка на оказании лоцманских услуг.
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