Срочная помощь нашему десанту и противотанкистам, сдерживающим врага у Работино и Артёмовска, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы 137 полка ВДВ и 71 полка ЮВО благодарят наших читателей за бинокли и масксеть, отдельно за рации Lira Владислава из Иваново, за набор инструментов, бензопилу и генератор Дмитрия, за активные наушники Бориса из Томска, за дальномер Алексея и его команду.
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