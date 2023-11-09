Срочная помощь нашему десанту и противотанкистам, сдерживающим врага у Работино и Артёмовска, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы 137 полка ВДВ и 71 полка ЮВО благодарят наших читателей за бинокли и масксеть, отдельно за рации Lira Владислава из Иваново, за набор инструментов, бензопилу и генератор Дмитрия, за активные наушники Бориса из Томска, за дальномер Алексея и его команду.