Перминова раскрыла подробности отношений с Лебедевым после разрыва

Модель уверяет, что ей удалось сохранить с олигархом дружеские отношения. Елена Перминова и Александр Лебедев были вместе 19 лет Социальные сетиИзвестная модель Лена Перминова в конце прошлого года завершила многолетние отношения с олигархом Александром Лебедевым.
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