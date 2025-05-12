Перминова раскрыла подробности отношений с Лебедевым после разрыва

Модель уверяет, что ей удалось сохранить с олигархом дружеские отношения. Елена Перминова и Александр Лебедев были вместе 19 лет Социальные сетиИзвестная модель Лена Перминова в конце прошлого года завершила многолетние отношения с олигархом Александром Лебедевым.