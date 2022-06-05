Минобороны: Нанесён ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ с иностранными инструкторам ...

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области.
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