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Минобороны: Нанесён ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ с иностранными инструкторам ...

Минобороны: Нанесён ракетный удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ с иностранными инструкторам ...

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области.

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