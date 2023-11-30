«ДА, СКИФЫ — МЫ!» В гостях у Ходаковского

Слышал от жителя Украины причину частой смены президентом,ВРУ,правительств.Смысл в том,что житель чего то ждет от новенького.Не дождался,снова меняет.Война войной,но строительство жилья- проблема.Нет домостроительного комбината для восстановления частного.малоэтажного сектора.Нет даже идеи на этот счет."Мы воюем!" Жизнь продолжается.Надежда на приезжих?

Николай Гончаров

Ходаковский - Воин и Умница, не из разряда "чего изволите". Много лет на фронте. Спасибо большущее ему. Нашим большим начальникам нужно прислушиваться к его мнению и учитывать.