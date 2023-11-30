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Мы из Советского Союза

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«ДА, СКИФЫ — МЫ!» В гостях у Ходаковского

«ДА, СКИФЫ — МЫ!» В гостях у Ходаковского. Возвращаясь к теме. Мария Берниц. Фото автора  «Вы долбанутые?» — с интересом спросил соратник Ходаковского, когда мы приехали к ним на базу.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Слышал от жителя Украины причину частой смены президентом,ВРУ,правительств.Смысл в том,что житель чего то ждет от новенького.Не дождался,снова меняет.Война войной,но строительство жилья- проблема.Нет домостроительного комбината для восстановления частного.малоэтажного сектора.Нет даже идеи на этот счет.&quot;Мы воюем!&quot; Жизнь продолжается.Надежда на приезжих?
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1 д.
Николай Гончаров
Ходаковский - Воин и Умница, не из разряда &quot;чего изволите&quot;. Много лет на фронте. Спасибо большущее ему. Нашим большим начальникам нужно прислушиваться к его мнению и учитывать.
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1 д.
Борис Виленский
Мужик!!!
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10 час.

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