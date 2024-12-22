Россиянам объяснили постоянные отказы в выдаче шенгенских виз

В последние годы россияне сталкиваются с растущими трудностями при получении шенгенских виз. Эта проблема стала особенно актуальной, и, по словам Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), существует несколько ключевых причин, объясняющих такую ситуацию.
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