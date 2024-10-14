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Закон и Порядок

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Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»

Мать шестерых детей возмущена: «Мустафу приняли, а моей дочери места нет!»

Avia.pro - СМИ С начала учебного года в России разгорается скандал, связанный с распределением мест в детских садах и школах.

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