Российские космонавты с орбиты проголосуют на выборах в Королеве

Космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев смогут принять участие в выборах, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября.
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