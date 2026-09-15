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Российские космонавты с орбиты проголосуют на выборах в Королеве

Российские космонавты с орбиты проголосуют на выборах в Королеве

Космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Андрей Федяев смогут принять участие в выборах, которые состоятся 18, 19 и 20 сентября.

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