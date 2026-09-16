7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 258 подписчиков

Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой: страдания и одиночество в хосписе

Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой: страдания и одиночество в хосписе

У звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» не осталось родных и близких. Наталья Данилова Кадр из фильма "В созвездии Стрельца"Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой, прославившейся ролью сержанта Вари Синичкиной в легендарном советском детективе «Место встречи изменить нельзя».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым