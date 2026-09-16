Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой: страдания и одиночество в хосписе

У звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» не осталось родных и близких. Наталья Данилова Кадр из фильма "В созвездии Стрельца"Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой, прославившейся ролью сержанта Вари Синичкиной в легендарном советском детективе «Место встречи изменить нельзя».
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