Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой: страдания и одиночество в хосписе

У звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» не осталось родных и близких. Наталья Данилова Кадр из фильма "В созвездии Стрельца"Стали известны подробности смерти актрисы Натальи Даниловой, прославившейся ролью сержанта Вари Синичкиной в легендарном советском детективе «Место встречи изменить нельзя».