В Архангельской области ожидаются дожди и грозы

Согласно прогнозу Северного УГМС, воздух сегодня прогреется до +18,+23 градусов, в северных районах — до +8,+13Согласно прогнозу Северного УГМС, воздух сегодня прогреется до +18,+23 градусов, в северных районах — до +8,+13Синоптики обещают ветер западной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.