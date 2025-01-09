В России урезали расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в ближайшие шесть лет российские власти потратят только 2,25 миллиарда рублей, что в десять раз меньше ожиданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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