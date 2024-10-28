Телеведущая Ольга Орлова заявила, что муж не дает ей поводов для ревности

Телеведущая, певица Ольга Орлова ответила на вопрос подписчика, проверяет ли тайно телефон мужа. Звезда заявила в соцсетях, что у нее в этом нет необходимости, поскольку Валерий не дает поводов для ревности.
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