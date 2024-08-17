Пушилин: девять человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по ДНР

17 августа в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали девять человек, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии