ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ставила бражку для помидоров, а ее тайком выхлебал деверь, еще и недоволен остался

Ставила бражку для помидоров, а ее тайком выхлебал деверь, еще и недоволен остался

У мужа не родня, а сплошные вредители. То свекровь мозг выедает чайной ложечкой, то свекор начинает "давать стране угля", то деверь тащит в рот всё, до чего дотянуться может, а потом меня же еще и обвиняет, что я его чуть не отравила.

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Комментарии
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Элина Морозова
Таких только веником и отваживать от бражки)))
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18 час.

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