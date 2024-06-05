Ставила бражку для помидоров, а ее тайком выхлебал деверь, еще и недоволен остался

У мужа не родня, а сплошные вредители. То свекровь мозг выедает чайной ложечкой, то свекор начинает "давать стране угля", то деверь тащит в рот всё, до чего дотянуться может, а потом меня же еще и обвиняет, что я его чуть не отравила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии