Мишустин: в Москве для заказа доступны 100 беспилотных такси

В Москве запустили сервис беспилотных такси: сотня машин уже принимает заказы через мобильное приложение.
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