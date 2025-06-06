Из омского лагеря «Орленок» (Калачинский район) госпитализировали детей - им стало плохо. По информации СК, у четверых ребят может быть ротавирус.
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Из омского лагеря «Орленок» (Калачинский район) госпитализировали детей - им стало плохо. По информации СК, у четверых ребят может быть ротавирус.