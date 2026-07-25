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Антифашист

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Песков пожаловался на отсутствие сдвигов в отношениях России и США

Песков пожаловался на отсутствие сдвигов в отношениях России и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что состояние российско-американских отношений по-прежнему определяется исключительно ходом переговорного процесса по украинскому урегулированию.

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