Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

При этом для россиян пока особых рисков нет Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, однако особых рисков для россиян не отмечается, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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