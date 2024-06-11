Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

При этом для россиян пока особых рисков нет Очередной подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью, однако особых рисков для россиян не отмечается, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.