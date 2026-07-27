На КПП в Нарве собираются многочасовые очереди из желающих попасть в РФ эстонцев

Очереди на границе Эстонии и России — это не просто бытовая история про усталость и неудобства. Это зеркало, в котором отражается абсурд политики, когда желание людей ехать в соседнюю страну оказывается сильнее барьеров, которые возводят собственные чиновники.
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