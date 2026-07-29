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Аргументы и Факты

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Похоронщик отдавал матерям останки животных вместо праха детей

Похоронщик отдавал матерям останки животных вместо праха детей

Директор похоронного бюро Роберт Буш отдавал клиентам останки животных вместо праха умерших детей. В Великобритании проходит судебное разбирательство по делу руководителя компании Legacy Independent Funeral Directors.

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