Похоронщик отдавал матерям останки животных вместо праха детей

Директор похоронного бюро Роберт Буш отдавал клиентам останки животных вместо праха умерших детей. В Великобритании проходит судебное разбирательство по делу руководителя компании Legacy Independent Funeral Directors.
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