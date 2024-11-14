Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мирошниченко
    100 процентов, там уже руки трут Турки или КитайцыВиктор Алкснис по...
  • Ратник Ратник
    Они тут же к бритам или амерам на довольствие станут, с размещением военных баз последних "для защиты"...Виктор Алкснис по...
  • Sergiy Che
    Да там оппозиция как раз выступает именно за то, что бы отказаться от бабла из РФ, которое платят нынешнему правитель...Виктор Алкснис по...

Наремонтировался: суд арестовал гендиректора Фонда капремонта Подмосковья

Наремонтировался: суд арестовал гендиректора Фонда капремонта Подмосковья

Тверской районный суд Москвы 14 ноября удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест на два месяца генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх