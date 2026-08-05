Почему Фридрих Мерц оказался под ударом и может потерять поддержку собственной партии

Политический кризис в Германии набирает обороты. Канцлер Фридрих Мерц столкнулся с падением популярности, внутренними разногласиями в Христианско-демократическом союзе и растущим давлением со стороны региональных лидеров.
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