Microsoft собиралась арендовать на площадке 23 000 ИИ-чипов Nvidia Microsoft расторгла соглашение с британской компанией Nscale о размещении вычислительных мощностей в дата-центре в Лоугтоне, графство Эссекс.
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