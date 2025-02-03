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Японская свалка ядерных отходов

Японская свалка ядерных отходов

Японская свалка ядерных отходовПремьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные комментарии двух японских чиновников, касающиеся идеи организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на территории Курильских островов.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Можно и пойти на встречу японцам. У нас уже есть технология повторного использования отработавшего ядерного топлива в реакторах АЭС нового поколения. Брать, естественно, не все.
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12 час.
Александр Денисов
А зачем какой-то договор с япошками, достаточно их капитуляции...
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12 час.
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