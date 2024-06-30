К 2030 году в Москве появятся три новые линии метро

В ближайшие годы москвичи смогут пользоваться тремя новыми линиями метро и 39 станциями. Заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов озвучил планы по развитию подземного транспорта до 2030 года.
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