Новости из стационара

ЛАРИСА ХАРЬЯНОВА-ЕРАНКЕВИЧ Да пошёл-ка этот лягушатник в жопу, сказал усатый помощник Терана про идею Макарона о перемирии с чумным хутором во время богомерзких Олимпик гейс, тут же пояснив, что Мордор плавал и знает, как западлоиды используют паузу в свынорезе для зализывания ран и накачки оружием 404-й.