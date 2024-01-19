На энергоблоке АЭС в Бангладеше забетонировали наружную защитную оболочку

МОСКВА, 19 января, ФедералПресс. Специалисты «Росатома» завершили бетонирование наружной защитной оболочки реакторного здания на строительной площадке энергоблока № 2 атомной электростанции «Руппур» в Бангладеше.
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