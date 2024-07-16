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Жара угрожает флоре Сочи: засуха приводит к увяданию кустарников и деревьев

Жара угрожает флоре Сочи: засуха приводит к увяданию кустарников и деревьев

В Сочи обостряется проблема засухи, которая оказывает существенное влияние на местную флору. Ученые отмечают, что погодные аномалии неизбежно сказываются на состоянии растений, и это особенно заметно в условиях экстремальной жары.

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