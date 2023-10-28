В Смольном ожидают роста объёма инвестиций на 90 млрд рублей в этом году

Объём инвестиций составит 1,04 трлн — 1,09 трлн рублей. Объём инвестиций в основной капитал Петербурга в этом году может превысить уровень прошлого года на 40 млн — 90 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии