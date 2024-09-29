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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабич после 1:3 от «Локо»: «Спартак» не должен позволять сопернику столько, сколько позволил в последних 2 матчах. Мы должны все исправить» 

Защитник красно-белых высказался после матча 10-го тура с «Локомотивом» (1:3). — Что случилось с командой? — Мы проиграли.

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