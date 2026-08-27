МИД Ирана охарактеризовал ситуацию с авианосцем США фразой из фильма «Зеленая миля»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ситуацию с американским авианосцем USS Abraham Lincoln, который находился на службе в регионе Ближнего Востока более восьми месяцев вместо планируемых шести.
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