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FiNE NEWS

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МИД Ирана охарактеризовал ситуацию с авианосцем США фразой из фильма «Зеленая миля»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ситуацию с американским авианосцем USS Abraham Lincoln, который находился на службе в регионе Ближнего Востока более восьми месяцев вместо планируемых шести.

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