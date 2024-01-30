Женщины-инвалиды сталкиваются с многочисленными проблемами

Доступ к государственным учреждениям, ограниченный доступ к финансированию и консультационным услугам, а также отсутствие современных технологий и интернет-услуг, особенно в сельской местности, – это лишь некоторые из проблем, с которыми столкнулись многие женщины с ограниченными возможностями в нашей стране, когда они попытались открыть бизнес или устроиться на работу.