США. Тайная рука Кремля: этот человек внушает ужас западным СМИ

АС

Анатолий Страшко

Как американцы из США могут извращать всё! Читаешь и удивляешься. Потом подумаешь, что это за люди, что это за страна такая. Правильно о них пишут читатели здесь. Это генетические бандиты с лживой улыбкой на лицах. Улыбки маскируют их клыки. Конечно, не все такие там. Но дело в том, что в нужный момент их пропаганда разбудит в любом там генетического бандита. образумить их можно только дубиной. Это показали нам войны ими развязанные.