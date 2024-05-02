Автор статьи в The Atlantic разразился гневным монологом в адрес секретаря Совбеза РФ Патрушева. Николая Платоновича обвиняют в том, что его взгляд на события в мире чужд большинству жителей США.
США. Тайная рука Кремля: этот человек внушает ужас западным СМИ
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Как американцы из США могут извращать всё! Читаешь и удивляешься. Потом подумаешь, что это за люди, что это за страна такая. Правильно о них пишут читатели здесь. Это генетические бандиты с лживой улыбкой на лицах. Улыбки маскируют их клыки. Конечно, не все такие там. Но дело в том, что в нужный момент их пропаганда разбудит в любом там генетического бандита. образумить их можно только дубиной. Это показали нам войны ими развязанные.
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5 час.
Александр Конкин
Не могу понять, это что 'запись бреда в палате √6, или сам автор 'поехал'?
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3 час.
ЕИ
Елена Иванова
Мда, вместо мозгов - плавленный сырок!!! 🤑🤑🤑🤑
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2 час.
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