Глава ЭПЦ Евгений сообщил, что решение властей вынудило его покинуть Эстонию

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений сообщил, что покидает страну из-за решения эстонских властей не продлевать его временное вид на жительство.
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