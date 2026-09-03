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Армия России за сутки освободила четыре населенных пункта

Армия России за сутки освободила четыре населенных пункта

РИА Новости/Евгений Биятов Российские военные за сутки зачистили от боевиков поселки Благодатное, Василевка и Должанка в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике.

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