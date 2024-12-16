РИА Новости. Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение режима пребывания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
А заплатит ли Армения за ножевые ранения школьников и ущерб школе в Краснодаре, нанесенном мальчиком из Армении, учившимся в этой школе ?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Очень странная история, а самое странное - как этот самый Артем вообще попал в школу, и как он там учился? Если его семья нелегалы, то и сам он тоже нелегал. Люди, которых как бы нет. Это значит, что у них не было должных документов. Прием на обучение в школу - это движение документов, т.е. нормальная бюрократическая процедура. И тут - нелегал, на которого школа тратит ресурс. Школа государственная, нигде не написано, что частная. И значит, ресурс бюджетный, подотчетный. Он что, по фальшивым документам в школу поступил? В общем, тут работы для следствия полно, и совсем не только по делу о хулиганстве.
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Вот прямо, как говорится, "с языка сняли". Задалась тем же вопросом. Но, кроме фальшивых документов, подумалось ещё о взятке.
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50 мин.
Вадим Кузнецов
Взятка, конечно же, возможна и вероятна. Но ее никак нельзя зарегистрировать как основание приема в школу. Так что же, остается либо простой подлог, либо фальшивые документы. И то, и другое - повод для возбуждения отдельного уголовного дела.
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7 мин.
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