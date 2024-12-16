А заплатит ли Армения за ножевые ранения школьников и ущерб школе в Краснодаре, нанесенном мальчиком из Армении, учившимся в этой школе ?

Вадим Кузнецов

Очень странная история, а самое странное - как этот самый Артем вообще попал в школу, и как он там учился? Если его семья нелегалы, то и сам он тоже нелегал. Люди, которых как бы нет. Это значит, что у них не было должных документов. Прием на обучение в школу - это движение документов, т.е. нормальная бюрократическая процедура. И тут - нелегал, на которого школа тратит ресурс. Школа государственная, нигде не написано, что частная. И значит, ресурс бюджетный, подотчетный. Он что, по фальшивым документам в школу поступил? В общем, тут работы для следствия полно, и совсем не только по делу о хулиганстве.