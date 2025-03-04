Сергаева: я познакомилась с гимнастикой раньше, чем начала ходить

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказала, что познакомилась с этим видом спорта еще раньше, чем появилась на свет, поскольку ее мама Наталья Тишина на одном из стартов выступала, уже будучи беременной.