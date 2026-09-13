Иран формирует более тысячи батальонов добровольцев в рамках кампании «Жертвующие собой»

В Иране стартовала кампания под названием «Жертвующие собой», в рамках которой планируется сформировать более 1000 батальонов из добровольцев для защиты страны от возможных угроз со стороны США.
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