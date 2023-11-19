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Бородавко о победе Большунова на Кубке Хакасии: «Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе»

Лыжник выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи. «У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм.

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