Умер актёр Виктор Раду, известный по сериалу "Ликвидация" и комедии "Дежавю"

Советского актёр театра и кино не стало на 68-м году жизниНа сайте "kino-teatr.ru" появилась информация, что 14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Раду, который успел сыграть в нескольких десятках фильмов и сериалов.
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