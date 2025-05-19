Врач Морунов посоветовал метеозависимым ограничить употребление кофе и алкоголя

В период геомагнитных возмущений важно не забывать о своем здоровье. Кандидат медицинских наук и ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Олег Морунов поделился с сайтом Life памяткой о том, как минимизировать влияние магнитной бури на самочувствие.