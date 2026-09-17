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«Нападения на украинцев? Не удивляйтесь, вы славите фашистов» – Сикорский поддержал мордобои, но оправдал Пилсудского с Петлюрой

«Нападения на украинцев? Не удивляйтесь, вы славите фашистов» – Сикорский поддержал мордобои, но оправдал Пилсудского с Петлюрой

Украина должна осознать, что героизация пособников Гитлера закроет ей путь в ЕС. Об этом в интервью украинскому пропагандистскому изданию «Европейская правда» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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