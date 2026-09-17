Украина должна осознать, что героизация пособников Гитлера закроет ей путь в ЕС. Об этом в интервью украинскому пропагандистскому изданию «Европейская правда» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».