Украина должна осознать, что героизация пособников Гитлера закроет ей путь в ЕС. Об этом в интервью украинскому пропагандистскому изданию «Европейская правда» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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