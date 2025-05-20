Реестр неплательщиков алиментов заработает в этом году

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает в России в этом году. В него войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
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