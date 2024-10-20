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Царьград

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Вероятность падения Starship заинтересовала власти США. Маск возмущён: "Комедийная сценка"

Вероятность падения Starship заинтересовала власти США. Маск возмущён: "Комедийная сценка"

Власти США сильно заинтересовались падением космического корабля Starship в океан, а точнее тем, какова вероятного того, что он угодит в акулу.

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