Пушилин заявил, что жители ДНР активно участвуют в выборах

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) активно участвуют и проявляют высокую сознательность на выборах депутатов Государственной думы, несмотря на стабильно напряженную ситуацию в регионе.
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