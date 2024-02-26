РБК: правительство России запретило экспорт бензина с 1 марта

АндрейБорков

Итак, запрет на вывоз бензина за "бугор" сразу же повысит оптовые цены на него в России! Это прелестно, то есть и до запрета цены росли и после запрета цены будут расти и это "оправдано" с точки зрения барыг и жулья от нефтебизнеса! Зашибися пахнет пися, если пися зашибися!!! А где наши государственные контрольные органы, где гарантии государства гражданам по НЕВОЗМОЖНОСТИ УХУДШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН? Все верно, эти гарантии в ПИЗ...Е(женском половом органе). Сколько стоит литр 95-го в городе Охе(Сахалинская область)? А стоит он от 65 до 85 рубликов за литр!!!! А в Охе и районе только объектов добычи нефти и газа, от буровых вышек и платформ до заводов и комбинатов по первичной обработке нефти и газа более 50, и это только крупных. А я еще думал, на кой хер нас в Ленинградском ВВМИУ им. Ленина заставляли учить политэкономию, историю КПСС, марксистско-ленинскую философию, научный коммунизм и т.п. А ведь не зря учили, теперь понятно, что и как, одно слово КАПИТАЛИЗМ.