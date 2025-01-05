Корреспондент «Известий» погиб при ударе дрона по машине в ДНР

В субботу, 4 января, украинские военные обстреляли Горловку. Мэр города Иван Приходько сообщил, что на территории города зафиксировано девять обстрелов, в результате которых был поврежден один частный дом, линии электропередачи и автомобиль, из-за чего 19 абонентов остались без электричества.
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