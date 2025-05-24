2054 год: Прогнозы ученых о будущем нашей планеты Ирэн ОрлонскаяУченые Высшей школы экономики (ВШЭ) совместно с международными коллегами разработали прогноз, касающийся изменений в жизни людей к 2054 году.
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