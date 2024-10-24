Направленные в Европу ветераны ВСУ соберутся в этнические банды. Предложение Зеленского ввести в Европу «опытных экипированных украинских военных» («для спасения ЕС» и замены войск США) закончится появлением там украинских этнических банд.
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