Президент РАО Ольга Васильева считает, что отменить ЕГЭ не получится

Президент Российской академии образования, экс-министр образования (просвещения) в 2016-2020 годах Ольга Васильева считает, что вернуться к советской системе выпускных и вступительных экзаменов сегодня не получится.
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